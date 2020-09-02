Ruhani: Halkımızın sırtına ağır bir yük bindi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkesine uyguladığı ekonomik yaptırımlara tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu yaptırımların halkın geçimini zora soktuğunu bildirdi.

Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, Amerikalıların uyguladıkları ekonomik yaptırımlarla amacının, yasa dışı istekleri karşısında İran devleti ve halkını teslim almak olduğunu belirtti. ABD'nin bunun mümkün olmayacağını anladığını ifade eden Ruhani, ancak ekonomik yönden ülkeyi yönetenler ile halkın sırtına ağır bir yük bindiğini kaydetti.

Halk ile bu zorlukların üstesinden geldiklerini ifade eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bu süreçte İran'ın ekonomisini iyileştirmek için komşu ülkeler ile daha yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiklerini söyledi.

İran'a uygulanan silah ambargosunun da gelecek günlerde kalkacağını belirten Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiği için yaptırım mekanizmasını hayata geçiremeyeceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

8 Mayıs 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'ın devlet tahvili satmasını, ABD dolarına erişimini, altın ve diğer değerli madenler ile alüminyum, çelik, kömür gibi metaller ile ticaretini, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesine engel olan yaptırım paketini 3 ayın ardından resmen uygulamaya koymuştu.

Ülkeye yönelik ikinci yaptırım paketi ise 180 günlük sürenin dolmasından sonra takvimler 5 Kasım 2018'i gösterirken ABD tarafından devreye sokulmuş, böylece İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilmişti.

Ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı olan İran'da petrol ve petrol ürünlerinin satışına da yaptırımlar getirilmişti.

İran ile uluslararası güçler arasında 2015 senesinde imza atılan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020 tarihinde kaldırılmasını öngören bir hükümün var olduğu biliniyor...