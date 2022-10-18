Rozbif (Roast beef) nedir tarifi, nasıl yapılır? Osmanlı mutfağında da yapılan rozbif dananın neresi? Rozbif füme nedir?

Rozbif füme nedir?

Rozbif, az kavrulmuş geleneksel bir sığır eti yemeğidir, genellikle İngiltere'de yapılır. Asıl olarak ana yemek olarak hazırlanan rozbif, genellikle sandviçlerde kullanılır.

Rozbif nedir, hangi yörenin?

Rozbif kısaca, silindir veya yassı biçimli kemiksiz, içi çiğ kalmış sığır eti olarak tanımlanabilir. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İrlanda, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya'da, rosto sığır eti geleneksel olarak pazar öğle veya akşam yemeklerinde servis edilen etlerden biridir.

Yeni Usûl Yemek Kitabın'da Rozbif olarak tarifi verilmiştir.

Tarifi: Sığır etini bolca soğan ile ve biraz sarımsak kendi yağıyla tencerede kızarır bâdehu suyunu tuz ve biber ve biraz domates ile iyice pişirmeli bâdehu çıkarıp soğudup ince dilmeli ve tepsi içine dizmeli üzerine kendi salçasını gezdirmeli.

ROZBİF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Rozbif içinde ne var?

Malzemeleri

1 adet bütün dana bonfile ya da nuar

3 dal taze biberiye

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

2 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı deniz tuzu

3/4 su bardağı panko (japon ekmeği kırıntısı)

1 tatlı kaşığı esmer şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

ROZBİF (ROAST BEEF ) NASIL YAPILIR? ROZBİF TARİFİ

Rozbifin kaplaması için; taze biberiye dalları yatay bir şekilde tutulup tersinden uç kısmına doğru çekerek tek tek ayıklanır. Ayıklanan biberiye parçaları bıçakla inceltilir. Taze çekilmiş renkli tane karabiberle harmanlanır. Baharat karışımı; hardal, esmer şeker ve ince çekilmiş deniz tuzuyla harmanlanır. Bütün bir dana bonfile üzerine zeytinyağı sürültükten sonra hazırlanan baharat karışımı üzerine yayılır. Döküm bir tava yüksek ateşte kızdırılmasının ardından bonfile üzerine alınır. Dış kısmında bir kabuk oluşması için yüksek ateşte mühürlenir. Ön pişirme işlemi yapılan bonfile, alüminyum folyo üzerine serilen yağlı kağıt üzerine konur. Sarma işleminden sonra fırına alınır. Fırında pişirme esnasında çıtırlık kazandıracak Japon ekmek kırıntısı bonfile üzerine serpiştirilir. 220 derece fırında 10-20 dakika arasında pişirilir. Fırından çıkartıldıktan sonra pişirme kağıdı açılmadan rozbif soğutulur.

Püf noktaları

Tütsülü rozbif için fırında pişirmek yerine talaşın isinde nemlendirilerek pişirilir. Burada dikkat edilmesi gereken talaşın alevli olmaması. Baharatlarla güzelce marine olması önemli. Japon ekmeği kırıntısı yerine galeta unu ya da kurutulmuş beyaz ekmek içi kırıntısı kullanılabilir. Ekmek kırıntısı kullanmadan da baharat karışımıyla rozbif hazırlanabilir.

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