Yumurta dolması tarifi, nasıl yapılır? Yumurta dolması hangi yörenin? Yumurta dolmasının malzemeleri neler?

Yumurta dolması hangi yörenin?

Bursa'nın Mudanya ilçesine ait, özel bir lezzet.

Yumurta dolması, haşlanmış yumurta ile yapılan bir çay saati, giriş yemeğidir. Yumurta katı olacak kadar pişirilip soğutulduktan sonra soyulur ve ikiye bölünür. Sarısı çıkartılıp ufalanır, ulusal mutfaklara veya kişisel zevklere göre başka malzemelerle (mayonez vb) karıştırıldıktan sonra bu karışım beyazların içine doldurularak yapılır. Yumurta dolması aynı zamanda kahvaltılarda da tüketilir. İşte yumurta dolmasının lezzetli tarifi...

Malzemeler

5 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 avuç maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF

Uygun bir tencereye yumurtalarımızı alalım, üzerini geçecek kadar su dolduralım. Ocağı açarak yumurtaları kaynamaya bırakalım.

Suyumuz fokurdamaya başladıktan sonra yumurtaları 6 dakika kaynatalım. 7-8 dakikayı geçirmemeye özen göstermelisiniz.

Süre onunda ocağı kapatalım. Soğuyan yumurtaların kabuklarını soyalım ve uzunlamasına ortadan ikiye keselim.

Daha sonra yumurtaların sarılarını beyaz kısmına zarar vermeden çıkartalım ve uygun bir karıştırma kabına alalım.

Yumurtalarımızın sarılarını çatal yardımı ile güzelce ezelim.

Ezdikten sonra üzerine tuz, toz biber, karabiber, ince kıyılmış maydanoz ve zeytin yağını ilave ederek güzelce karıştıralım.

Güzelce karıştırdıktan sonra yumurta beyazlarının içerisine tatlı kaşığı yardımı ile harcımızdan yerleştirelim.

Hazırladığımız yumurta dolmalarını servis tabağına alarak üzerine küçük küçük doğradığımız taze soğanları serpiştirelim ve servis edelim.