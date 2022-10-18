Orjinal çin böreği tarifi nasıl yapılır? Sebzeli çin böreği yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları
Tadı gerçekten muhteşem ve az yağ çektiği için de hafif sebzeli çiğbörek tarifi sizlerle....
Muhteşem Çin Böreği Tarifi İçin Malzemeler
2 adet yufka
İç harcı için;
1 adet kabak
1 adet kırmızı sivri biber
2 adet yeşil sivri biber
1 adet sarı biber
1 adet havuç
2 su bardağı lahana
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
Kızartmak için;
Sıvı yağ
Galeta unu
1 adet yumurta
Muhteşem Çin Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?
İç malzemelerin hepsini uzun uzun doğrayın. Ardından tavaya az yağ koyarak; sırasıyla havuç, kabak, sivri biberler ve lahanayı ekleyip, güzelce yumuşayana kadar çevirin. Tuzunu ve nar ekşisini ekleyip, soğumaya bırakın. Tek kat 1 yufka alın ve 8’e bölün. Her bir parçaya harçtan koyup, sigara böreği gibi sarın. İlk olarak yumurtaya, sonra galeta ununa batırıp, yağda kızartın. Afiyet olsun.
Püf noktaları
Kızartmanın ağır olacağını düşünenler, börekleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında da pişirebilirler.
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