Tartolet tarifi: Çilekli tartölet tarifi nasıl yapılır? Tartolet hangi ülkeye ait? Tart, turta, tartolet nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

Tartolet mi tartölet mi?

İlk olarak tartöleti ele almak gerekirse kısaca tartın küçük versiyonu diyebiliriz

Tartölet nedir?

Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden Tartolet, tatlı severler için bir vazgeçilmezdir. Tart türevi bir tatlı olmasıyla bilinir. Üzeri açık ve içinde dolgu kreması olan tartın küçük versiyonudur. Hem göze hem de damaklara hitap eden tartoletler, başta Fransa olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesinde tüketilen enfes tatlılardır

Tart, turta, tartolet nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

Tart, içi dolgulu bir pasta çeşididir. Üzeri de tamamen açıktır. Turta ile arasındaki fark birinin üzerinin kapalı diğerinin ise açık olmasıdır. Tartın dolgu maddesi genellikle kremsi ve pürüzsüz tadıyla bir dolgu kremasıdır.

Çilekli Tartölet Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

2 su bardağı un

150 gr tereyağı veya margarin (soğuk ve de küp küp kesilmiş)

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

Krema için;

3 su bardağı süt

1 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için;

Çilek

Çilekli Tartölet Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağı, şeker ve vanilyayı çırpın.

İçine yumurtayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Unu ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru, buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Bu sırada tereyağı ve vanilya hariç, tüm krema malzemelerini bir tencerede karıştırın ve ocakta koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra, tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Arada karıştırarak soğutun.

Tart hamurunu buzdolabından çıkardıktan sonra, hamuru kalın bir şekilde açın.

Bir bardak yardımı ile daireler çıkartın. Ben tartolet kalıbı kullandım, daireleri içine yerleştirdim. Siz büyük tart kalıbına yapabilirsiniz.

Fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra, hepsini kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın.

İçine kremayı kaşık yardımı ile paylaştırın.

Üzerine istediğiniz meyveler ile servis yapın.

Afiyet olsun.

En güzel Tartolet tarifi

Malzemeler

Hamuru için

2 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 çay kaşığı k. Tozu

1 paket vanilya

150 gram tereyağı

Kreması için

2 buçuk su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı labne peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı toz şeker