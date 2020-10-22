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Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:36:21 -
Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ve ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hocamız ve ekibi bu akşam yapılacak idmanda takımımızın başında olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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