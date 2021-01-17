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Dünya Rothschild ailesinin tek mirasçısı öldü! En zenginler listesindeydi
Dünya

Rothschild ailesinin tek mirasçısı öldü! En zenginler listesindeydi

Edmond de Rothschild Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin de Rothschild kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Fransa'nın en zenginlerinden olan Rothschild, Fransa İsviçre ortak şirketi uzun zamandır eşiyle birlikte yönetiyordu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:05:00 - 2021-01-17 14:08:40
Rothschild ailesinin tek mirasçısı öldü! En zenginler listesindeydi

Bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Benjamin de Rothschild kalp krizi sebebiyle 57 yaşında vefat etti. Ailesi haberi Fransız medyasına duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "Pregny (İsviçre) ailesinin evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 15 Ocak günü öğleden sonra meydana geldi" dendi.

1963'te doğan Benjamin de Rothschild, Edmond ve Nadine de Rothschild'in oğlu ve tek varisiydi ve 1997'den beri babası tarafından hayata geçirilen grubun başındaydı.

Dünya çapında 32 ofise sahipti

2015 yılında kuruluşa dahil olan eşi Ariane ile birlikte, özel bankacılık ve varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış, Rothschild imparatorluğunun gelişimine öncülük ettiler.

1953 yılında kurulan Cenevre merkezli Edmond de Rothschild grubu, şu anda 173 milyar İsviçre frangı varlığa (160 milyar euro), 2.600 çalışana ve dünya çapında 32 ofise sahip.

Rothschild aynı zamanda Edmond de Rothschild bağlı kuruluşları aracılığıyla Arjantin, Yeni Zelanda, Güney Afrika, İspanya ve Fransa'da üzüm bağlarının sahibi veya ortak sahibi olarak da biliniyor.

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Yorumlar

Dallı

İNŞALLAH BU İSLAM DÜŞMANI TÜM YAHUDİ AİLERİN KÖKLERİ KURUR.ON ÇOK MÜSLÜMAN AİLELERİ KATLETTİLER
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gurbetci Abdullah

Vefat mı etti, yoksa geberdimi?  
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