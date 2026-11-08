Galatasaray’ın unutulmaz ismi Cevad Prekazi hayatını kaybetti
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Galatasaray formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Cevad Prekazi’den acı haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda 6 sezon forma giyen ve özellikle Avrupa kupalarındaki performansıyla hafızalara kazınan Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray tarihinin önemli isimlerinden Cevad Prekazi yaşamını yitirdi. 1985 yılında Hajduk Split’ten sarı-kırmızılı takıma transfer olan eski futbolcu, Galatasaray’da geçirdiği 6 sezonda hem ligde hem de Avrupa’da iz bıraktı.
Galatasaray formasıyla 229 maça çıktı
Prekazi, Galatasaray kariyerinde 229 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 44 gol atan tecrübeli futbolcu, 65 asist yaptı. Sarı-kırmızılı forma altında 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Prekazi, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa zaferinde de yer aldı.
Monaco golü hafızalara kazındı
Prekazi denildiğinde akıllara gelen anların başında Monaco karşısında uzak mesafeden attığı gol geldi. Avrupa kupalarında gösterdiği performans ve Neuchatel Xamax karşısında elde edilen tarihi zaferdeki katkısı, onu Galatasaray taraftarının unutamadığı isimlerden biri haline getirdi.
Akit TV’de Orta Saha’ya konuk olmuştu
Türk futbolunda uzun yıllar iz bırakan Cevad Prekazi, daha önce Akit TV ekranlarında yayınlanan Orta Saha programına da katılmıştı.