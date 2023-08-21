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Ekonomi Rothschild ailesi Türk şirketini satın aldı! Şüphe uyandıran olay
Ekonomi

Rothschild ailesi Türk şirketini satın aldı! Şüphe uyandıran olay

Yeniakit Publisher
2023-08-21 08:15:00 -
Rothschild ailesi Türk şirketini satın aldı! Şüphe uyandıran olay

Dünyanın en şüphe uyandıran ailelerinden olan ve birçok suçlama ile karşı karşıya kalan Rothschild’ın üyesi olan Nat Rothschild, Türk şirketini satın aldı.

Dünyanın en güçlü ailelerinden olan Rothschild’ın üyesi olan Nat Rothschild, Türk şirketi Murat’ı devralmak için resmi onayı da aldı. Patronlar Dünyası’nın 22 Haziran’da Türkiye’de ilk kez duyurduğu haberde Rothschild’ın şirketi Volex, Türk firması Murat Kablo için 178 milyon Euro ödedi.

Nat Rothschild’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Volex, Murat Kablo ve iştiraklerini 178 milyon euroya bünyesine kattı. Nat Rothschild’ın şirketi Volex, Murat Ticaret Kablo Sanayi AŞ'nin hisselerinin tamamının yanı sıra iştirakleri olan Kablo Ucu Sanayi ve Ticaret AŞ ile Akü Başı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin çoğunluk hisselerini devraldı. Hisseleri Londra Borsası’nda işlem gören Volex, kritik güç ve veri iletim ürünlerinin entegre üreticisi olarak biliniyor. Çin’den ABD’ye, Meksika’dan İtalya’ya kadar 16 ülkede fabrikası ve merkezi bulunan Murat Ticaret ve Kablo A.Ş’nin satın alması Volex’in yaptığı en büyük satın alma işlemi olarak biliniyor. Volex, daha önce 10 farklı firmayı satın almıştı.

Çin’den ABD’ye, Meksika’dan İtalya’ya kadar 16 ülkede fabrikası ve merkezi bulunan Murat Ticaret ve Kablo A.Ş’nin satın alması Volex’in yaptığı en büyük satın alma işlemi olarak biliniyor. 22 ülkede 8 binden fazla çalışanı olan Volex, böylece Türkiye’ye de girmiş olacak. Şirket daha önce 10 farklı firmayı satın almıştı. Türk şirketlerle ilk adımını 2011 yılında Genel Enerji’de yapan Nat Rothschild, Mehmet Emin Karamehmet ile birlikte Irak’ta petrol arama işine girmişti.

Kaynak: Patronlar Dünyası
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