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Gündem

“Röntgenci” Canan Kaftancıoğlu savcı karşısına çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki konutunun fotoğraflanması olayına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:21:00 -
“Röntgenci” Canan Kaftancıoğlu savcı karşısına çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtindeki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, savcılığa ifade verdi.

Topu partisine atmıştı

Altun’un İstanbul Üsküdar’daki ‘daimi koruma’ altındaki konutunun fotoğraflanması olayına ilişkin 22 Nisan 2019 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, talimatı partisinin verdiğini söylemişti. Fahrettin Altun’un avukatının suç duyurusu üzerine Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yaklaşık 1 buçuk saat ifade verdi

Soruşturma kapsamında avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelen Canan Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından açıklama yapmayan Kaftancıoğlu, adliyeden ayrıldı.

“Suç teşkil etmiyor” hezeyanı

Adliye önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu'nun avukatı, "İfademizi verdik. Koruma polislerinin verdiği tutanaklardan beyanlarda bulunduk. Koruma polisleri beyanlarında kesinlikle konutların fotoğraflanmadığını, bahçenin fotoğraflandığını tutanaklara beyan etmiş durumdalardır. Özel hayatın gizliliği suçunun oluşması mümkün değildir. Müvekkilimizin 'suçu ve suçluyu övme' fiilini işlemesi mümkün değildir. Biz takipsizlik kararı verileceğini umut ediyoruz." dedi.

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Yorumlar

LEVENT

yaratık
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Coşkun akademi

RÖNTCÜLERİN CEZASI RECM DİR
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