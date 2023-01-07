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Spor Ronaldo'nun yeni takımında büyük kavga! Soyunma odasında birbirlerine girdiler
Spor

Ronaldo'nun yeni takımında büyük kavga! Soyunma odasında birbirlerine girdiler

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Cristiano Ronaldo transferi sonrası dünyada geniş yankı uyandırdı. Sarı lacivertli ekibin Ronaldo transferinin açıklanmasının bir gün sonrasında, soyunma odasında Anderson Talisca'ya saldırıldığının görüntüleri tüm dünyayı kasıp kavurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 12:57:00 -
Ronaldo'nun yeni takımında büyük kavga! Soyunma odasında birbirlerine girdiler

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al-Nassr'a imzayı attı.

 

Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Ronaldo, bu yıl yaşananların ardından takımdan ayrılmıştı.

Birçok takımın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki efsane, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imzayı attı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon avro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak.

Al-Nassr'da sular durulmadı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 10. haftasında Al Nassr, Al Hilal'i konuk etti.

Karşılaşma 2-2 sona ererken Al Nassr'ın gollerini Aboubakar'ın asistiyle Talisca ve Abdulrahman Ghareeb kaydetti. Al Hilal'in gollerini ise Ighalo ve Salem Al Dawsari attı.

Karşılaşmada eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo 90 dakika sahada kalırken, Aboubakar 90. dakikada oyundan ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında Al Nassr soyunma odasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Akşam saatlerinde Al Nassr ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Vincent Aboubakar'ın soyunma odasında Talisca'ya saldırdığı görüntüler futbol dünyasında bomba etkisi yarattı.

Al Nassr'ın sahasında Al-Hilal ile 2-2 berabere kaldığı maçın bitiminde iki eski Beşiktaş'lı Aboubakar ile Talisca soyunma odasında birbirine girdi.

Vincent Aboubakar'ın oldukça sinirli olduğu görülen videoda Anderson Talisca'nın üzerine yürüdüğü görüldü.

Takım arkadaşları zor sakinleştirdi

Aboubakar ve Talisca'nın arasında yükselen gerginliği takım arkadaşları araya girerek engelledi.

İkilinin ateşli tartışması sırasında araya giren takım arkadaşlarının iki oyuncuyu da sakinleştirdiği görüntülendi.

 

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