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Spor Ronaldo'dan dev anlaşma! Bomba sonunda patladı
Spor

Ronaldo'dan dev anlaşma! Bomba sonunda patladı

Manchester United'da kalıp kalmayacağı tartışılan Cristiano Ronaldo'nun Bayern Münih ile anlaştığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 12:32:00 -
Ronaldo'dan dev anlaşma! Bomba sonunda patladı

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceği belirsizliğini sürdürürken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun menajerinin Bayern Münih ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun menajerinin Bayern Münih ile görüştüğü ve anlaşmak üzere oldukları iddia edildi.

Bayern Münih iddiası

Almanya basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes transfer için harekete geçti. Mendes, yıldız oyuncu için Bundesliga ekibi Bayern Münih ile görüşmek için Almanya'ya gitti.

Anlaşmaya yakınlar

Haberde, Jorge Mendes'in Alman ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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