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Spor

Ronaldo'dan 2023'ün ilk torpili geldi! Yok artık daha neler...

Al Nassr'ın ses getiren transferi Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Pepe'nin de takıma katılmasını istedi. Al Nassr kurmayları bu talebi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 21:10:00 -
Ronaldo'dan 2023'ün ilk torpili geldi! Yok artık daha neler...

Al Nassr'ın ses getiren transferi Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Pepe'nin de takıma katılmasını istedi. Al Nassr kurmayları bu talebi kabul etti.

Ronaldo'dan Pepe talebi Al Nassr yönetimi kabul etti

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, sahaya çıkmadan kulüpten transfer isteğinde bulundu. Marca'nın haberine göre, Portekizli yıldız, kulüp yönetiminden, Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Pepe'nin transfer edilmesini istedi.

Bu gelişmenin ardından Al Nassr yönetiminin, 39 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtildi. Porto'da forma giyen Pepe'nin takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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