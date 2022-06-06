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Spor Ronaldo şov yaptı! Portekiz farklı kazandı
Spor

Ronaldo şov yaptı! Portekiz farklı kazandı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 00:32:00 -
Ronaldo şov yaptı! Portekiz farklı kazandı

Portekiz ile İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında kozlarını paylaştı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Orel Grinfeld düdük çaldı.

Ronaldo'dan 2 gol

Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri William Carvalho, Cristiano Ronaldo (2) ve Cancelo kaydetti.

Cristiano Ronaldo, kaydettiği 2 golle Milli Takım kariyerindeki 117. golüne imza atmış oldu.

Portekiz averajla lider

Bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini alan Portekiz 4 puana yükseldi averajla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz puanla tanışamayan İsviçre ise son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Çekya sahasında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Çekya 4 puanla ikinci, İspanya 2 puanla 3. sırada bulunuyor.

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