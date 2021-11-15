Ronaldo istedi, dev isim geliyor!

Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine gelebilecek isimler konuşuluyor. Cristiano Ronaldo, kulüp yönetimiyle yaptığı toplantıda birlikte çalışmak istediği teknik direktörü açıkladı.

Manchester ekibi, 11 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar'da üst üste iyi sonuçlar gelmemesi halinde Norveçli teknik adam Solskjaer ile yollar ayrılacak.

Manchester Evening News'ün haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, böyle bir durumda ne olacağı ile ilgili görüşlerini yönetimle bir toplantı yaparak aktardı.

Habere göre Ronaldo, Solskjaer'in ayrılması halinde Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini söyledi. Real Madrid'de Fransız teknik adamla beraber çalışan Portekizli yıldız, 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Sezon başında Real Madrid'den ayrılan Zidane, henüz başka bir takımla anlaşmadı. 49 yaşındaki teknik adamın ayrılığı sonrası İspanyol ekibinin başına Carlo Ancelotti getirilmişti.