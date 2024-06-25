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Spor Ronaldo ile fotoğraf çektiren Berat'a çok kötü haber
Spor

Ronaldo ile fotoğraf çektiren Berat'a çok kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-06-25 13:12:00 -
Ronaldo ile fotoğraf çektiren Berat'a çok kötü haber

10 yaşındaki futbol tutkunu Berat, Türkiye - Portekiz maçında sahaya girerek yıldız oyuncu Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti. UEFA, Berat'a sert bir ceza verdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden Türkiye'nin gruptan çıkma şansı son maça kaldı.

Son maçta milli takımımızın Çekya karşısında alacağı 1 puan, gruptan çıkmamızı sağlayacak. Türkiye-Portekiz maçında sahaya giren taraftarlar damgasını vurmuştu.

Sahaya toplam 5 taraftar girerken, hepsi de Cristiano Ronaldo'ya koştu. O taraftarlardan birisi de 10 yaşındaki Berat Uluğ'du.

UEFA, tüm dünyada gündem olan Berat Uluğ için kararını verdi. Yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile selfie çekilen Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi.

Berat'ın yaşı küçük olduğu için herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacak.
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UEFA yetkilisi, Express'e yaptığı açıklamada, "Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur." ifadelerini kullandı.

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