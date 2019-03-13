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Romanya'dan Türkiye açıklaması: Destek vereceğiz

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini destek vereceklerini açıkladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:13
Romanya'dan Türkiye açıklaması: Destek vereceğiz

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, "Romanya açıkça ve güçlü bir şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini destekliyor." dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki (TOBB ETÜ) Diplomasi ve Barış Seminerleri kapsamında düzenlenen seminerde Şopanda, "Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında bir öncelik olarak AB desteğiyle Karadeniz'de Bölgesel İş birliğini artırmak" başlıklı sunum yaptı.

"Romanya açıkça ve güçlü bir şekilde Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini destekliyor." diyen Şopanda, Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın başından beri Türkiye'yi resmi ve resmi olmayan birçok toplantıya davet ettiğini söyledi.

Büyükelçi Şopanda, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raporuna ilişkin oylamasıyla ilgili bir soruya, Polonya'nın bugüne kadar Türkiye'nin katılımıyla ilgili tutumunda bir değişiklik olmadığı yanıtını verdi. Şopanda, şunları kaydetti:

"AP'deki oylama Avrupa'daki siyasi ayrımın bir sonucu oluyor. AP'deki kişiler orada kendi siyasi tutumlarını yansıtıyor. Bu, üye devletler tarafından takip edilmesi zorunlu olan bir karar değil. Biz de AP'deki tartışmaları takip ediyoruz. Bu, AP'nin ortaya koyduğu bir görüş."

Karadeniz Bölgesiyle iş birliği

Şopanda, 1990'ların başında Karadeniz'in etrafındaki ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin de girişimiyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) kurulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Karadeniz'i çevreleyen ülkelerin Soğuk Savaş sonrası farklı durumlarda olduğuna dikkati çeken Şopanda, Türkiye ve diğer ülkelerle bu gibi girişimler sayesinde iş birliklerini artırma fırsatı bulduklarını ve halihazırda da örgüt bünyesinde önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Bulgaristan ve Romanya'nın da AB'ye katılımıyla birliğin Karadeniz'e yakınlaştığını belirten Şopanda, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak Karadeniz Bölgesiyle ilişkileri geliştirmeye önem verdikleri belirtti.

Özellikle ekonomik anlamda getirileri bakımından farkındalığı artırmaya çalıştıklarını kaydeden Şopanda, balıkçılık, çevreyi koruma, sınır ötesi iş birliği, araştırma ve inovasyon gibi konularda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini vurguladı.

Romanya'nın AB vizyonu

Romanya'nın AB'nin önemli gelişmelere tanık olduğu bir dönemde konseye başkanlık ettiğine dikkati çeken Şopanda, AB'nin geleceğinin kuruluşundaki prensipler üzerine olması gerektiğini söyledi. Şopanda, bu nedenle Romanya'nın "Ortak bir Avrupa değeri: Uyum" ilkesi çerçevesince hareket ettiğinin altını çizdi.

Şopanda, "AB politikalarının üye devletler, bölge ve vatandaşlarla uyum içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Şopanda, Romanya'nın AB Konseyi Başkanlığı sürecindeki hedeflerini, "daha güvenli, güçlü küresel bir aktör olan, ortak değerler üzerine kurulu ve ortak noktada birleşen bir Avrupa" şeklinde sıraladı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:13
  1. Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda

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