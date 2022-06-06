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Spor Romain Saiss kimdir? Beşiktaş transferi Romain Saiss nereli?
Spor

Romain Saiss kimdir? Beşiktaş transferi Romain Saiss nereli?

Beşiktaş, Wolverhampton ile yollarını ayıran Romain Saiss'i renklerine bağladı. Pek çok kişi ise Romain Saiss'in kim olduğunu, kariyerini kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Romain Saiss kaç yaşında? Romain Saiss kariyeri:

Yeniakit Publisher
2022-06-06 17:23:00 -
Romain Saiss kimdir? Beşiktaş transferi Romain Saiss nereli?

Beşiktaş 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulüp Romain Saiss ile anlaştı. Peki, Romain Saiss Beşiktaş'tan ne kadar alacak?

Romain Saiss kimdir? Beşiktaş transferi Romain Saiss nereli?

Beşiktaş, Romas Saiss ile her konuda anlaştı. Fas Milli Takımı kampında bulunan futbolcunun 13 Haziran'da oynanacak olan Liberya-Fas maçından sonra Beşiktaş ile 3 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor. Stoper mevkinde görev alan Romas Saiss'in yıllık 1.5 milyon EURO ücret alacağı öğrenildi.

Romain Saiss, 26 Mart 1990'da dünyaya geldi. Stoper mevkiinde görev alan Romain Saiss, milli takım formasıyla 60 maça çıktı.

2016'da Wolverhampton'a transfer olan Faslı futbolcu 206 maça çıktı. Söz konusu maçlarda Saiss 15 gol atıp 3 asist yaptı.

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