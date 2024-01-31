Roma dönemine ait 297 adet tarihi eser ele geçirildi!

Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele operasyonu çerçevesinde, tarihi eser sattığı tespit edilen A.M. (44) ve M.A.D. (30) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin tarihi eserleri satmak için Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi Çamlık mevkiine gelecekleri tespit edildi. Şahısların üzerlerinde ve kamyonette yapılan aramada Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.M. ile M.A.D. isimli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.