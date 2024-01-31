  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın tahminleri hep çıkan Hatice Kolçak bu kez orayı işaret etti! Toplayın, alan paraya para demeyecek

İYİ Parti'den istifa etmişti! AK Parti'den sürpriz aday

Son dakika! Bahçeli'den Can Atalay açıklaması

Türkiye'ye Haarp saldırısı! Petrol kuyularıyla harekete geçtiler

CHP'de Kılıçdaroğlu depremi sürüyor! Bomba ifşa

Vatandaşlar danışacak yer arayışına girdi! Kira ve aidatlar hala en önemli sorun

Türkiye ABD'den neden bu kadar füze ve bomba aldı? Tolga Özbek 'Bu yüzden' diyerek kritik detayı açıkladı

Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Bunu yapan emeklilerin maaşı 20 bin TL üzerine çıkacak

Muharrem İnce CHP’yi ‘Ti’ye aldı Ben diyorum demlenme o diyor ki söylenme

Kadınlar, Filistin’de süren insalık kayıbı için dünyayı harekete geçmeye çağırdı! Soykırımı durdurun
Yaşam Roma dönemine ait 297 adet tarihi eser ele geçirildi!
Yaşam

Roma dönemine ait 297 adet tarihi eser ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 18:42:00 -
Roma dönemine ait 297 adet tarihi eser ele geçirildi!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Operasyonda Roma dönemine ait 297 adet sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele operasyonu çerçevesinde, tarihi eser sattığı tespit edilen A.M. (44) ve M.A.D. (30) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin tarihi eserleri satmak için Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi Çamlık mevkiine gelecekleri tespit edildi. Şahısların üzerlerinde ve kamyonette yapılan aramada Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.M. ile M.A.D. isimli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli
Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli

Yaşam

Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli

Herkesi ürküten bina yıkılıyor!
Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Asrın felaketi 26 esere zarar verdi
Asrın felaketi 26 esere zarar verdi

Yaşam

Asrın felaketi 26 esere zarar verdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23