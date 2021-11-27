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Spor Rizespor tek golle güldü
Spor

Rizespor tek golle güldü

Süper Lig'de 14. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşılaştı. Ligin son sırasındaki ev sahibi Çaykur Rizespor, zorlu karşılaşmada 3 puanı kaptanı Selim Ay'ın 48. dakikada attığı golle kazandı:

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:06:00 -
Rizespor tek golle güldü

Süper Lig 'de 14. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk etti. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Çaykur Rizespor, zorlu karşılaşmada 3 puanı kaptanı Selim Ay'ın 48. dakikada attığı golle kazandı: 1-0. Rizespor bu sonuçla puanını 10'a yükseltti, Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

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