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Aktüel

Rize'de kafasına "yorgun mermi" isabet eden fabrika çalışanı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:21:06 -
Rize'de kafasına "yorgun mermi" isabet eden fabrika çalışanı yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde kafasına "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolveren köyünde bir özel fabrikada elektrik teknikeri olarak çalışan Emrah Köseoğlu'nun (33) kafasına, fabrikanın bahçesinde otururken yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan Köseoğlu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köseoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırıyor.

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