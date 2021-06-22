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Yerel Rize’de denize giren Afganistanlı boğuldu
Yerel

Rize’de denize giren Afganistanlı boğuldu

Rize'de serinlemek için denize giren Afganistanlı boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 17:08:00 -
Rize’de denize giren Afganistanlı boğuldu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu boğuldu.

Merkez Mahallesi mevkisinde serinlemek için denize giren Afganistanlı Yusuf Habib (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda yürütülen bir saatlik arama çalışması sonucu dalgıç polisler, Afganistanlı gencin cesedine ulaştı.

Yusuf Habib'in cesedinin, otopsinin ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

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