Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak Rize-Artvin havalimanınerede olduu ve Rize-Artvin havalimanı’na nasıl gidileceği de merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

Rize-Artvin Havalimanı nerede?

Rize-Artvin havalimanı’na nasıl gidilir? Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Rize kültürüne atfen havalimanının giriş takı çay yaprağı biçiminde yapılırken hava trafik kontrol kulesi çay bardağı şeklinde inşa edilmiştir. Projede Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2,5 kat fazla olarak 100 milyon ton taş dolgu malzemesi olarak kullanıldı.

Rize-Artvin Havalimanı özellikleri neler?

Denize dolgu yöntemiyle dünyada 5.

Ordu-Giresun'dan sorna Türkiye'de 2. Havalimanı

Toplam goldu Malzemesi 100 milyon ton

Yöresel Mimarinin kullanıldığı çay bardağı formundaki kule yüksekliği 36 metre

Pist uzunluğu 3 bin metre

Pist genişliği 45 metre

Taksi yolu 3 adet

Apron 2 adet