Rıza-ı İlahi için hareket etmenin önemi... Selâsını okuduğu adamın oğlu böyle hidayete erdi

Mimarsinan İlim Hizmet Derneği'ndeki sohbetinde başından geçen bir olayı anlatan Abdulkerim Tatlıkabak Hocaefendi, bir işi yalnız Allah rızası için yapmanın ve istikametin önemine vurgu yaptı.

Bundan yaklaşık 20 yıl evvel, babası vefat eden bir gencin kendisine gelerek sela vermesini istediğini söyleyen Tatlıkabak Hocaefendi, merhum hakkında halkın iyi düşüncelere sahip olmadığını, buna rağmen selayı okuduğunu söyledi.

Gencin bundan etkilenerek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini, ardından namaz kılmaya başladığını söyleyen Abdulkerim Tatlıkabak Hocaefendi, 20 yıldır 5 vakit namazına devam ettiğini söyledi.

Tatlıkabak Hocaefendi, işi Allah rızası için yapmanın önemine dikkat çekerek, rıza-i ilahi için hareket edince sonuçlarının olumlu olduğunu vurguladı.