  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıza Çalımbay'dan 'Beşiktaş' açıklaması
Spor

Rıza Çalımbay'dan 'Beşiktaş' açıklaması

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılmasıyla ilgili, “Şu an bir şey söyleyemem. Şu an Sivas'tayız. Şu anda bana gelen hiçbir şey yok” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:59:00 -
Rıza Çalımbay'dan 'Beşiktaş' açıklaması

Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor’u konuk eden ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, “Biz son zamanlarda sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün de mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ona göre hazırlandık. Karşımızdaki takım da şuan ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz bugün maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar da oldu. Çok mutluyuz. Güzel bir galibiyet aldık. Bugün taraftarlarda ne olursa olsun sonuna kadar desteklediler. Taraftara da teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısında son 5 maçımız kaldı. Hepsi de zor maçlar. İyi takımlarla oynayacağız. Bu maçları da en iyi şekilde bitirmemiz lazım” dedi.

“Şu an bir şey söyleyemem”

Bir gazetecinin “İsminiz Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılıyor. Neler düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Rıza Çalımbay, “Şu an bir şey söyleyemem. Şu an Sivas'tayız. Bu konuyla ilgili konuşmaya gerek yok. Bir şey söyleyemem. Şu anda bana gelen hiçbir şey yok” yanıtını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı
Gündem

İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de işten çıkardığının 3 katından fazla işçi aldığını açık..
AK Partili isimden dolar çıkışı: Bunu yapsak dolar 5 liraya düşerdi ama...
Gündem

AK Partili isimden dolar çıkışı: Bunu yapsak dolar 5 liraya düşerdi ama...

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya dü..
Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...
Siyaset

Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin esnaf ziyaretleri sırasında sokakta tanışmak istediği çocuğun "Arap" olduğunu öğrenince sır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay