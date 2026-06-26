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Gündem Riyakâr Atatürkçü dernek rezaletlerden değil fikirden rahatsız! Halil Ergün’e 5816 sopası
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Riyakâr Atatürkçü dernek rezaletlerden değil fikirden rahatsız! Halil Ergün’e 5816 sopası

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Riyakâr Atatürkçü dernek rezaletlerden değil fikirden rahatsız! Halil Ergün’e 5816 sopası

Atatürkçü Düşünce Derneği bir kez daha riyakârlığa imza attı. Tiyatro oyuncusu Halil Ergün’ün 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" sözlerinden rahatsız olan ADD, dünya üzerinden bir başka benzeri olmayan 5816 sayılı kanunu gerekçe göstererek, Ergün hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müslüman Anadolu’nun ruh kökünden kopuk, içinde yaşadığı topluma yabancılaşmış ve düşmanlık eden laikçi azınlık yine sahneye çıktı. Lokallerinde içki içen, CHP’deki pislikler hakkında tek kelime etmeyen, İzmir’in Urla ilçesinde LGBT renklerine bezenmiş Atatürk heykeli yapıldığında ses çıkaramayan, fondaş kanalların Atatürk’ü rakı bardağına basmasına tek kelime edemeyen Atatürkçü Düşünce Derneği, 5816 sayılı kanunu, özgürce fikrini beyan eden herkesi susturma aracı olarak kullanmaya başladı. ADD, dünya üzerinden benzeri olmayan 5816 satyılı kanunu gerekçe göstererek "Her haltı bu ülkede, 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor” diyen Halil Ergün’ü susturmak için harekete geçti.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KARIN AĞRISI NE?

CHP’lilerin yetiştiği ideolojik üst olan, sürekli skandallar ve tacizlerle anılan Atatürkçü Düşünce Derneği, geçtiğimiz günlerde gazeteci yazar Nil Gülsüm’ün hazırlayıp sunduğu "Nil Gülsüm ile Maksat Muhabbet" adlı yayında sarf ettiği, "Her haltı bu ülkede, 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" sözleri sebebiyle sinema ve tiyatro oyuncusu Halil Ergün hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi
Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi

Gündem

Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi

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Yorumlar

Ahmet

Bu laikçi, Atatürk'e takmış oldukları kuruntularla milletimize karşı gelenlerin çirkin yüzlerini bir kez daha görüyoruz. Kendilerini "Atatürkçü" diyen bu dernekler, gerçek Atatürk ideallerinden uzak, İslam değerlerimizi hedef alan her türlü pisliğin arkasında duruyorlar. Halil Ergün'ün haklı sözlerine karşı suç duyurusunda bulunmaları ise milletimizin gözünde ne kadar hain ve korkak olduklarını gösteriyor. İnşallah bu tür hainlerin çirkin oyunları boşa çıkar ve hakkaniyet kazanır.
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