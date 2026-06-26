Riyakâr Atatürkçü dernek rezaletlerden değil fikirden rahatsız! Halil Ergün’e 5816 sopası

Müslüman Anadolu’nun ruh kökünden kopuk, içinde yaşadığı topluma yabancılaşmış ve düşmanlık eden laikçi azınlık yine sahneye çıktı. Lokallerinde içki içen, CHP’deki pislikler hakkında tek kelime etmeyen, İzmir’in Urla ilçesinde LGBT renklerine bezenmiş Atatürk heykeli yapıldığında ses çıkaramayan, fondaş kanalların Atatürk’ü rakı bardağına basmasına tek kelime edemeyen Atatürkçü Düşünce Derneği, 5816 sayılı kanunu, özgürce fikrini beyan eden herkesi susturma aracı olarak kullanmaya başladı. ADD, dünya üzerinden benzeri olmayan 5816 satyılı kanunu gerekçe göstererek "Her haltı bu ülkede, 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor” diyen Halil Ergün’ü susturmak için harekete geçti.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KARIN AĞRISI NE?

CHP’lilerin yetiştiği ideolojik üst olan, sürekli skandallar ve tacizlerle anılan Atatürkçü Düşünce Derneği, geçtiğimiz günlerde gazeteci yazar Nil Gülsüm’ün hazırlayıp sunduğu "Nil Gülsüm ile Maksat Muhabbet" adlı yayında sarf ettiği, "Her haltı bu ülkede, 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" sözleri sebebiyle sinema ve tiyatro oyuncusu Halil Ergün hakkında suç duyurusunda bulundu.