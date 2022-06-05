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Spor Rıdvan Yılmaz'a Eintracht Frankfurt kancası
Spor

Rıdvan Yılmaz'a Eintracht Frankfurt kancası

Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz transferinde ısrarlı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 19:29:00 -
Rıdvan Yılmaz'a Eintracht Frankfurt kancası

Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı Eintracht Frankfurt olabilir. Alman ekibi, 21 yaşındaki sol bek için Beşiktaş ile temaslarına devam ediyor. Rıdvan konusunda ısrarcı olan Eintracht Frankfurt, transferi tamamlamak istiyor.

Milli sol bek için 4 milyon Euro, performansa bağlı ödemeleri içeren 1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 öneren Torino, teklifini yükseltmedi.

Eintracht Frankfurt teklifi ise daha yüksek. Alman ekibi kısa süre içinde Beşiktaş ile anlaşıp, Rıdvan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlıların altyapısında yetişen ve son 4 sezon A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

NTV Spor

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