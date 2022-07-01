  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Yılmaz muamması! Gidecek mi, kalacak mı?
Spor

Rıdvan Yılmaz muamması! Gidecek mi, kalacak mı?

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin istediği, Frankfurt'un ise buna yanaşmadığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 13:00:00 -
Rıdvan Yılmaz muamması! Gidecek mi, kalacak mı?

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin istediği, Frankfurt'un ise buna yanaşmadığı aktarıldı. 

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin istediği, Frankfurt'un ise buna yanaşmadığı aktarıldı. Alman ekibinin ödemeyi taksitler halinde yapmak için bastırdığı ve şimdiye kadar geri adım atmadığı kaydedildi.

TORINO DA DEVREYE GİRDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen ekiplerinden Torino, Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, iki kulübün anlaşamaması halinde hemen devreye girerek Rıdvan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Torino'nun bonservis konusunda Beşiktaş'ın koşullarını karşılamaya hazır olduğu da ileri sürülüyor.

 

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?
Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?
Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Kadın - Aile

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!
Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!

Medya

Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!

Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme
Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme

Kadın - Aile

Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Spor

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması
Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması

Kadın - Aile

Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Sağlık

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi
Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

Aktüel

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak
NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

Teknoloji

NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

Topuk çatlaklarını, el ayak nasırlarını ve mantarlarını yok eden en etkili doğal ilaç
Topuk çatlaklarını, el ayak nasırlarını ve mantarlarını yok eden en etkili doğal ilaç

Kadın - Aile

Topuk çatlaklarını, el ayak nasırlarını ve mantarlarını yok eden en etkili doğal ilaç

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23