  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim
Spor

Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yarın kariyerini riske atarak Süper Lig'in şümpiyonunu açıklayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 00:02:00 - 2021-11-21 17:04:35

Alanyaspor'a deplasmanda mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim"

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un şampiyonluğa yakın olduğunu belirtirken, "Hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi de riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Alanya'da ağır yara aldı
Beşiktaş Alanya'da ağır yara aldı

Spor

Beşiktaş Alanya'da ağır yara aldı

Yalçın döneminin en kötü Beşiktaş'ı
Yalçın döneminin en kötü Beşiktaş'ı

Spor

Yalçın döneminin en kötü Beşiktaş'ı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Azevi

Rıdvan, bırak şampiyonluğu trb..ikinci bile olamaz.Bak gör.
  • Yanıtla

Tuncay

Şimdi deyil inşallah liğ sonu
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı
Ekonomi

Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı

Milyonları ilgilendiren asgari ücretteki zam oranı için kritik pazarlık, aralık ayındaki ilk toplantıyla başlayacak. Peki asgari ücretteki b..
Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular!
Gündem

Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular!

Habertürk TV canlı yayınında Ulaştırma Bakanlığı'nı yalan verilerle hedef alan Prof. Dr. Uğur Emek ile Fatih Altaylı, Karayolları Genel Müdü..
Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler
Siyaset

Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler

Türkiye'nin doğal gaz keşfini hazmedemeyen DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın itiraf niteliğindeki sözleri sosyal medyayı salladı. AK Parti'n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay