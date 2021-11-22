Rıdvan Dilmen duyurdu: Barcelona Türk futbolcuyu istiyor

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yakın ilişki içerisinde olduğu Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Dilmen, YouTube'ta katıldığı Sports Digitale isimli programda Mesut Özil'in dünya devi Barcelona tarafından istendiğini söyledi.

"Barcelona Mesut'u istiyor"

Dilmen konuyla ilgili, "Barcelona bile Mesut'u istiyor. Orada biraz transfer problemi var ama sportif direktörünün direkt Mesut ile ilgilendiğini ben bizzat biliyorum. Katar'a transfer görüşmesine gittiği iddia edildi. Öyle bir şey olmadı. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu, o da Barcelona" ifadelerini kullandı.

10 maçta 4 gol 1 asist

Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 lig maçında 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.