Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını açıkladı

Dün şampiyonu açıklayacağını söyleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, büyük olasılıkla şampiyonun kim olacağını ilan etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Trabzonspor yüzde 70 şampiyon olur"

"Derbiden beraberlik çıksaydı, 'Trabzonspor yüzde 95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanında yüzde 70'e indirdim. Geri kalan yüzde 30 da üç takım arasında. Özetle Trabzonspor yüzde 70 şampiyon olur.

"Fenerbahçe teselli arıyordu"

Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu."