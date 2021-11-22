  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını açıkladı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig'de kimin büyük olasılıkla şampiyon olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 01:45:00 - 2021-11-22 01:54:33

Dün şampiyonu açıklayacağını söyleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, büyük olasılıkla şampiyonun kim olacağını ilan etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Trabzonspor yüzde 70 şampiyon olur"

"Derbiden beraberlik çıksaydı, 'Trabzonspor yüzde 95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanında yüzde 70'e indirdim. Geri kalan yüzde 30 da üç takım arasında. Özetle Trabzonspor yüzde 70 şampiyon olur.

"Fenerbahçe teselli arıyordu"

Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu."

Rıdvan Dilmen'den derbi hakemine: Kural tanımazsın
Rıdvan Dilmen'den derbi hakemine: Kural tanımazsın

Spor

Rıdvan Dilmen'den derbi hakemine: Kural tanımazsın

Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim
Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

Spor

Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu iki poşet taşıyor diye bu ne cila
Siyaset

PR işine mi girdin İsmail? Kılıçdaroğlu iki poşet taşıyor diye bu ne cila

Medyanın tarafsız olmasından dem vuran kesimin öne çıkan isimlerinden İsmail Saymaz, sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun..
Altın fiyatları ne durumda? Gram altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş’ten açıklama
Ekonomi

Altın fiyatları ne durumda? Gram altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş’ten açıklama

Altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yükselme olacak mı? Gram altın 2022’de nasıl olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Me..
AK Partili isimden dolar açıklaması: Biden'a 'emredersin' dersek dolar düşer!
Gündem

AK Partili isimden dolar açıklaması: Biden'a 'emredersin' dersek dolar düşer!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, artan döviz kurlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin dolar üzerinden h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay