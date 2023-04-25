Rıdvan Dilmen ateş püskürdü: Ali Koç kızacak ama...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kadıöy'de İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'ın takıldığı hafta 2 puan bıraktı. TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçı sonrası birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Jesus'u bombaladı

Dilmen, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus için çok sert ifadeler kullandı. Hafta içinde Jesus'un Arda Güler'e ders videoyu paylaşmasına öfkelenen Jesus, "Arda Güler'e ders veriyor paylaşıyor ya, salağız ya yedik! Arda sana sesleniyorum, Manchester City'ye gitmeyeceksen bir sene daha kal" dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Fenerbahçe, evinde Giresunspor'dan bir gol az yemiş. Nasıl şampiyon olacaksın? Jorge Jesus'un hiçbir mazereti yok bu tablo karşısında. Fenerbahçe'nin bu kadar gol yemeye hakkı yok. Fenerbahçeliler üzgündür tabii, ben de üzgünüm. Ancak ligde son 3 aydır en iyi futbolu oynayan takım Galatasaray, sonra da Beşiktaş.

"Samet'e de kötülük yapıyorum"

Jesus, Samet'e de kötülük yapıyor. Kendisi aldırdı, 4 milyon euro civarında para verildi. Başka bir teknik direktör olsa Samet iş yapabilir ama Jesus'un sisteminde olmaz.

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"Sana dersi Arda güler verir"

Jorge Jesus, dünya çapında teknik direktör ya. Arda Güler'e ders veriyor ve bunu Instagram hesabında paylaşıyor. Biz de bunu yedik. Salağız ya biz, yedik bunu. Ders verme. Sana ders verir o. O kadar iyi futbolcu. Her hafta mahcup ediyor çünkü seni.

Arda'ya da sesleniyorum buradan; eğer Guardiola, Xavi gibi senin oyununa uygun hocaların yanına gitmeyeceksen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kal. Gidebiliyorsan git Manchester City'e yeni Bernardo Silva ol.

"Böyle bir sezon tarihte yok"

Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir sezon var mıdır bilmiyorum. Kadıköy'de sürekli 3 gol ye, 4 gol ye. Bu ne böyle?

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan, bu sezon 4. kez ilk 11 çıkmış. Takım kaptanı bu çocuk! Beşiktaş'ın orta sahasında kim oynar desek herkes aynı cevabı veriyor, Galatasaray da aynı şekilde. Fenerbahçe'de her maç farklı biri oynuyor orta sahada. Orta saha takımın kalbidir.

"Oyuncuların suçu yok"

Bugüne kadar Jorge Jesus'a tribünlerden hiçbir tepki olmadı. Bir Fenerbahçeli'nin aynı sezonda Kadıköy'de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yediği bir sezon yaşamış mıdır? Bugün 80-90 bin kişilik stadyum olsa dolardı. Ne yapacaktı bu taraftar sana. Oyunculara kimse kızmasın, onlar bu sistemin kurbanı oldular. Bu işin birinci sorumlusu Jorge Jesus'tur, sonra da yönetimdir. Demiyor musunuz 'Hocam biz neden bu kadar gol yiyoruz' diye? Fenerbahçe taraftarı kadar sabırlısı yokmuş gerçekten. 8-9 senedir bekliyorlar.

"Ben de protesto ederdim"

Bir eski futbolcu olarak maça gitsem, kimse yanlış anlamasın ama belki bugün ben de protesto ederdim. Normalde protestoya karşıyım. Taraftarın bu tepkisini anormal karşılamamalı kimse.

"Önce Jesus gitsin"

Bu söyleyeceklerim Başkan Ali Koç'u belki kızdıracak ama bir şeyleri değiştirmeye Jorge Jesus'tan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman 'Kalabilir ama...' diyordum, hep bir 'ama' vardı. Değiştirmiyor adam kendini. Dokunulmazlığı mı var bunun? Şenol Güneş'in yanındaki gibi bir Bayram Bektaş bulamıyor musunuz, hocanın eksiklerini kapatacak?

Ben Lefter ağabeyi falan çok izleyemedim, yetenek olarak Türk futbolunun zirvesi; ben, Sergen Yalçın ve Arda Güler... İnsanları tribünlere çekerdik biz, Arda da öyle bir oyuncu. Allah sakatlık, bela vermesin."