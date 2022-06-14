Rezilliğin dibi! Ümit Özdağ çok fena çuvalladı

Yeni Akit/Ankara

Ümit Özdağ'ın "Türkiye'de açlık" diye paylaştığı görselin 2014 yılında İsrail Gazetesi'nde paylaşıldığı öğrenildi.

Sığınmacılar üzerinden yaptığı ayrıştırıcı, kışkırtmacı, provokatif çıkışlarıyla bilinen ve en son devletin bakanlığına "Silahsız geliyorum" diyerek Türkiye Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş dahili ve harici bedhahların bile yapmadığı eylemlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine çuvalladı.

Özdağ'ın paylaştığı fotoğrafın İsrail'de çekildiği sosyal medyanın ünlü isimlerinden Selami Haktan tarafından duyuruldu.

Ümit Özdağ yaptığı paylaşımda şöyle demişti:

"12 milyon emekli, açlık sınırının altında bir gelire sahip ve pek çok ihtiyacına ulaşamazken sığınmacılar için harcamalara devam edilmesi, Türk insanına karşı işlenmiş en büyük suçtur.

Çözüm; 2023 Seçim Sandığı

Tercih; Zafer Partisi"

"Fotoğraf 8 sene önce İsrail'de"

Özdağ'ın paylaşımın altına konulan ve domates toplayan insanları gösteren fotoğrafın 8 sene evvel İsrail Gazetesi tarafından yayınlandığı ve Türkiye'de haftalık yayın yapan Şalom Gazetesi'ndeki haberde de kullanıldığı ortaya çıktı.



