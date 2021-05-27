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Yerel Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti
Yerel

Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti

İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapık, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:51:00 - 2021-05-27 08:53:26

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.

Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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