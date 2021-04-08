Rezalet: Maça çıplak daldı!

İspanyol ekibi Granada ile İngiliz kulübü Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.

Seyircisiz oynanan mücadelenin 6. dakikasında sahaya bir anda bir taraftar girdi. Tamamen çıplak olan taraftar saha içinde koşmaya başlarken olaya müdahale eden güvenlik güçleri, çıplak taraftarı yakaladı ve saha kenarına götürdü.

Oyun kısa süreliğine durdu

Taraftarın sahaya girmesiyle kısa süreliğine duran oyun, taraftarın oyun alanına çıkarılmasıyla yeniden başladı.

Bu ilginç olay sonrası konuk ekip Manchester United, 31. dakikada Marcus Rashford'ın ayağından bir gol buldu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.