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Dünya Reuters dünyaya duyurdu: Yunanistan savaş uçakları...
Dünya

Reuters dünyaya duyurdu: Yunanistan savaş uçakları...

Fransa'dan savaş jeti alacağı konuşulan Yunanistan'ın bölgedeki son hamlesini Reuters haber ajansı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:01:00 -
Reuters dünyaya duyurdu: Yunanistan savaş uçakları...

Türkiye’den korkarak bölgeye Fransa’yı çağıran Yunanistan, 10 Eylül’de flaş bir imzaya hazırlanıyor. Bölgedeki önemli gelişmeyi ise Reuters haber ajansı dünyaya duyurdu.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için 12 Eylül’e kadar yeni NAVTEX ilan etti.

Bu gelişme sonrası ise Yunan tarafı da karşı bir NAVTEX ilanı yaptı.

Kathimerini gazetesi, Yunanistan’ın Fransa ile 10 Eylül’de bir savunma anlaşması imzalayacağını duyurdu. Gazete savaş uçaklarını yanı sıra firkateyn ve helikopterler için de bir takım görüşmeler yapıldığını yazdı.

Reuters haber ajansı ise, Yunanistan’ın Fransa’nın dışında başka ülkelerler de silah ve savaş uçağı anlaşması yapmak için görüşmelere başladığını yazdı. Görüşmelerin özellikle savaş jetleri için yapıldığı belirtildi.

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