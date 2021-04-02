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Ekonomi Restoranlara zam tepkisi fiyatlar geriye çekilsin
Ekonomi

Restoranlara zam tepkisi fiyatlar geriye çekilsin

Dışarıda yiyip içmek pahalıya patlıyor. Restoranlarca menülere uygulanan fahiş zamlar rahatsızlık uyandırıyor. Zamların geri alınması gerektiğini belirten tüketici hakları savunucularından ilgili makamlara devamlı “Denetimler yoğunlaşmalı, yaygınlaşmalı. Fırsatçılara göz açtırılmamalı” çağrıları geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:30:00 -
Restoranlara zam tepkisi fiyatlar geriye çekilsin

Buğra Kardan

Yerinde kontrollü normalleşme dönemine zamla giren yeme-içme sektörü topa tutuluyor. Menü fiyatlarını kafalarına göre arttıran restoranlara, lokantalara ve kafeteryalara ateş püsküren vatandaşlar, “Hükümet tarafından denetimlere hız verilsin” talebinde bulunuyor.

Kritik tavsiye

Tüketici derneklerinin yetkilileri ise “Menülere keyfi zam uygulanamaz. Kurallar kaideler bellidir. Kurallara kaidelere uymayan işletmeler mutlaka ve mutlaka Ticaret Bakanlığı’na şikâyet edilmelidir” diyorlar. Ayrıca “Vatandaşların da temkinli olmalarında, dışarıda pahalıdan yiyip içmek yerine evlerinde güvenli ve uygun fiyata karınlarını doyurmalarında yarar var” ifadelerini kullanıyorlar.

Aman dikkat

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada restoranların, lokantaların ve kafeteryaların fiyatlarını fahiş oranlarda arttırarak yanlış adım attıklarını dile getirdi. Deniz, “Maliyet artışının üzerinde zam yapılması doğru değil. Zira aşırı fiyat artışı, tüketimi sınırlar. Pirince giderken eldeki bulgurdan olunabilir” diye konuştu.

OTteller şikayetlerin odağında

Deniz, “Restoranların ve lokantaların yanı sıra otellerle ilgili yakınmalar da artıyor. Buralarda menü fiyatlarının 200 liradan 300 liraya hatta 400 liraya çıkarıldığından şikâyet ediliyor” şeklinde konuştu. Deniz, şöyle devam etti: “Dikkatli olunmalı. Hatırlanacağı üzere tüketici, pandemi döneminde harcama limitini düşürdü. Yeni normale geçişle de limit artırımına gitti, gidiyor. Dayanışma ortamı var. Bu ortamda duyarlı davranılmalı. Kâr ön planda tutulmamalı. Restoranlar ve oteller kapalı kaldıkları dönemde yaşadıkları kayıpları haksız zamlar yaparak kapatmaya çalışmamalılar. Fiyatları makul oranlarda arttırmalılar. Çünkü tüketici, cebini yakan yeme-içme mekânlarına gitmeyecektir, pahalı menüleri tercih etmeyecektir.”

Ticaret Bakanlığı'na başvurun

Deniz, tüketicinin anormal fiyat artışı yapan restoranları ve otelleri Ticaret Bakanlığı’na ihbar etmesi gerektiğini vurguladı. Deniz, bakanlığın denetimlere önem verdiğini ve vurgunculara ağır yaptırımlar uyguladığının altını çizdi.


Yeni Akit Gazetesi
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