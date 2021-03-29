Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan olan Kabine'nin ardından son dönemde artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları ve yeni önlemleri açıkladı. Kafe ve restoranların Ramazan ayı'nda paket servisine devam edeceğini ve kafe ve restoran çalışanlarına maddi destek sağlanacağını duyurdu.

Restoran ve kafe çalışanlarına nakdi destek ne zaman başlayacak?

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak. Nisan ve Mayıs normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır. Destek ödemelerinin tam olarak hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı.