Resmen duyuruldu! Ronaldo ve Messi yeniden rakip olacak
Fransız ekibi PSG, 19 Ocak'ta Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ve Al Hilal takımlarının en iyi 11'iyle hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.
Fransız ekibi PSG, 19 Ocak'ta Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ve Al Hilal takımlarının en iyi 11'iyle hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.
PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle dostluk maçında buluşacak.
Messi ile Ronaldo, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transfer olduktan sonra ilk maçına yıllarca bireysel rekabet ettiği Lionel Messi'nin takımı PSG karşısında çıkacak.
Ronaldo ilk maçına PSG karşısında çıkacak!
Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yabancı sınırlaması nedeniyle henüz takımının formasını giyemedi. Cristiano Ronaldo, 19 Ocak'ta PSG ile Al-Nassr ve Al-Hilal takımlarının karmasını karşı karşıya getirecek maçta forma giyecek.
Al Nassr teknik direktörü Rudi García açıklamasında; "Cristiano Ronaldo, Al-Hilal ve Al-Nassr karmasının Paris Saint-Germain ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla ilk maçına çıkacak." dedi.
Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'daki ilk maçında Lionel Messi'ye rakip olacak. Bu eşleşmenin ikili arasındaki rekabetteki son karşılaşma olacağı tahmin ediliyor.