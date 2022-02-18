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Dünya Resmen duyuruldu! Her haneye ücretsiz internet
Dünya

Resmen duyuruldu! Her haneye ücretsiz internet

Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 22:49:00 -
Resmen duyuruldu! Her haneye ücretsiz internet

Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planlıyor.

İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, internete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını söyledi.

Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın, her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabyte ücretsiz internet erişimi verilecek." dedi.

Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2021'de Güney Afrika nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.

 

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Yorumlar

Türkiyem

İnsanlari uyutmanin bir diğer yonu İnternete bağli ve bağimli olmalarini sağlamak altın dasla zehir icmek gibidir İnternet ömür o katar uzun değil internet seyretmeye değmez
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