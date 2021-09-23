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Resmen açıklandı! TOGG'a sürpriz isim

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelerin öncüsü, deneyimli isim Thomas Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’da Kullanıcı Deneyimi Lideri olarak göreve başlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 19:10:00 -

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te vatandaşlarla bulunan Türkiye'nin yerli otomobilinde yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kullanıcıyı odağa alan yaklaşımla oluşturduğumuz organizasyon yapımız güçlenmeye devam ediyor. Dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelerin öncüsü, deneyimli isim Thomas Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’da Kullanıcı Deneyimi Lideri olarak göreve başlıyor" denildi.

Thomas Junk

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