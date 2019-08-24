Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent,Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Binali Yıldırım Üniversitesi’nin akademik çalışmaları hakkında Ağbal’a bilgiler aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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