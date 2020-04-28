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Aktüel

Rektör Karabulut’tan Kızılay’a bağış

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.

2020-04-28 16:46:13 -
Rektör Karabulut’tan Kızılay’a bağış

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ülke olarak zor bir süreçten geçilen bugünlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adına Türk Kızılay Malatya Şubesine bireysel olarak bağışta bulundu.


Rektör Karabulut’un şahsi olarak bağışladığı 500 adet gıda kolisi, Üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş tarafından Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu’ya teslim etti. Bağış yapılan gıda kolilerini teslim alan Kızılay Şube Başkanı Soylu, duyarlılığından dolayı Rektör Karabulut’a teşekkür ederek, “İnşallah devlet millet işbirliği ile bu süreci bertaraf edeceğiz. Buruk bir şekilde girdiğimiz Ramazan ayında ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşma gayretindeyiz. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybeden vatandaşlarımızın da yanında oluyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk, sağ olsunlar Turgut Özal Üniversitemizin Rektörü Aysun hanım da bu çağrımıza sessiz kalmadı ve bireysel olarak yaptığı bağışını bizlere ulaştırdı. Bizlerde bu bağışları en ücra köşemizde yaşayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız” diye konuştu.


Başkan Soylu, daha sonra bağış makbuzunu Genel Sekreter Altuntaş’a teslim etti.

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