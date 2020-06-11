Rektör Aydın: “Türk Kızılayı’na inancımız tam”

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Türk Kızılayı’nın çalışmalarını sürdüreceğine, aziz milletimizinde kan bağışı ve diğer destekleriyle ondan desteğini esirgemeyeceğine inancım tamdır” dedi.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın Türk Kızılayı’nın 152. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Rektör Aydın yaptığı açıklamada, “Renk, dil, inanç ayırt etmeksizin, dünyanın her yerindeki insanlara yardım eden Kızılay, ilk başta savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Savaş ve doğal afetler gibi elim olaylardan sonra insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi konularda çare bulmasına vesile olan Türk Kızılayı Kovid-19 salgını yaşadığımız bugünlerde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaktadır. Kızılay, kan tedariki başta olmak üzere, afetzedelerin ve çare arayan herkesin acısını ve sıkıntısını gidermek için çalışmaktadır” diye konuştu.

Kurumun milletin kalbinde taht kurduğunu söyleyen Aydın, “Tarih boyunca insanı öncelendiren kültürümüzün simgesel bir kurumu olan Kızılay, insanlara en iyi ve kaliteli hizmeti sunma anlayışıyla hareket ederek mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmasıyla aziz milletimizin kalbinde adeta taht kurmuştur. Bu kapsamda Türk Kızılayı’nın çalışmalarını sürdüreceğine, aziz milletimizin de kan bağışı ve diğer destekleriyle ondan desteğini esirgemeyeceğine inancım tamdır. İnsani değerlerin güçlenmesinin ve uluslararası ilişkilerimizin sürdürülebilirliğinin önünü açan Kızılay, toplumlar arası barış ve dostluk köprülerinin kurulmasında da geçmişten bugüne kadar önemli bir rol üstlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kızılay’ın 152. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.