Rekortmen Nuri Şahin'den bomba transfer

Süper Lig'de Ersun Yanal'la yolların ayrılmasından sonra takımın başına futbolcu olan Nuri Şahin'i getiren Antalyaspor, gösterdiği başarılı performans ve 16 maçlık yenilmezlik serisiyle ligi 7. sırada tamamladı. Bu başarının en büyük pay sahibi olan Nur Şahin, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Genç teknik adam eski takım arkadaşı savunmacı Ömer Toprak'ı Akdeniz ekibine getirmeye hazırlanıyor.

Antalyaspor'un transfer gündemine geçtiğimiz sezonun devre arasında da gelen 32 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağlandığı öğrenildi. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Ömer Toprak'ın gelecek sezon Antalyaspor forması giyeceği belirtildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor 'un da bir dönem transfer etmek istediği gurbetçi futbolcu, 2019-2020 sezonunda Werder Bremen'le sözleşme imzaladı. Ömer Toprak, Alman temsilcisiyle sözleşmesini tamamlamasının ardından kulübüne veda etti. Almanlar, Ömer Toprak'ın vedasını duyururken, "Yorulmak bilmeyen çabalarınız için teşekkürler Kaptan! Size gelecek için en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Skorer'in haberine göre, Werder Bremen'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen ve bonservisini eline alan Ömer Toprak'ın son görüşmelerin ardından Antalyaspor'a imza atacağı kaydedildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Ömer Toprak'ın eski takım arkadaşı olmasının da transferde etkin rol oynadığı belirtildi. İkili 2017-2018 sezonunda Borussia Dortmund, 2019-2020 sezonunda da Werder Bremen'in mücadelesi için birlikte mücadele verdi.

Kariyerinde Almanya dışında hiçbir takımda forma giymeyen Ömer Toprak, Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen'de oynadı. Ömer Toprak geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasını ligde 21 müsabakada terletti. Ömer Toprak bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı. 32 yaşındaki savunmacı şu ana kadar 27 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi.