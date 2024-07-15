  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekonomi yönetiminin ısrarcı olduğu en düşük emekli maaşı sızdırıldı! İşte ek zamla birlikte o rakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Emeklilerin beklediği hafta geldi çattı! En düşük maaş belli olacak!

15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ'ye ağır darbe

Şehitler Makamı’nda duygu dolu anlar! Elhamdülillah… Cumhurbaşkanından Kur’an tilaveti

Yeniden Refahlı Doğan Aydal'dan, Erdoğan hakkında rezilce sözler! Galiba "Bu eleman burada duracak" demişler

Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Ali Koç vites artırdı, şimdi de dünya yıldızı orta saha geliyor

Bakan Güler'den Müttefiklere gözdağı! Asker ve gemi konuşlandırdıklarını biliyoruz!

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İkazen tavsiye ediyorum

Muhtemel Erdoğan-Esed buluşmasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Görüşme yeterli olmaz! Türkiye’nin buna hazır olması gerekiyor
Spor Rekora doymuyor! Lionel Messi bu neyin nesi!
Spor

Rekora doymuyor! Lionel Messi bu neyin nesi!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 14:13:05 - 2024-07-15 14:13:04
Rekora doymuyor! Lionel Messi bu neyin nesi!

2024 Copa America finalinde uzatmalarda bulduğu golle Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürüren Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, kariyerinde 45. kez kupa sevinci yaşadı.

Arjantin, 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, üst üste 2, toplamda ise 16. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerinin 45. kupa zaferini yaşadı. Futbol tarihinde Arjantinli süper stardan daha fazla kupa kaldıran futbolcu bulunmazken, 43 kupa sevinci yaşayan Brezilyalı Dani Alves, Messi'nin en yakın takipçisi konumunda yer alıyor.

Lionel Messi'nin kupa koleksiyonunda kulüp takımlarında kazandığı 10 İspanya La Liga, 7 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Fransa Ligue 1 ve 1'er Fransa Süper Kupası ile Leagues Cup olmak üzere toplamda 39 kupa bulunuyor. Ayrıca Arjantin ile milli takımlar bazında 1 U20 Dünya Kupası, 1 Olimpiyat Oyunları, 2 Copa America, 1 Conmebol - UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1'de Dünya Kupası bulunuyor.

Messi Barcelona’yı hiçe saydı! Bakın dünyanın en iyi takımı olarak kimi gösterdi
Messi Barcelona’yı hiçe saydı! Bakın dünyanın en iyi takımı olarak kimi gösterdi

Spor

Messi Barcelona’yı hiçe saydı! Bakın dünyanın en iyi takımı olarak kimi gösterdi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi ekibinden Messi'ye milyarlarca euro! Yok artık daha neler! Yapmayın yahu durun artık...
Suudi ekibinden Messi'ye milyarlarca euro! Yok artık daha neler! Yapmayın yahu durun artık...

Spor

Suudi ekibinden Messi'ye milyarlarca euro! Yok artık daha neler! Yapmayın yahu durun artık...

Messi damga vurdu: İlk finalist Arjantin oldu!
Messi damga vurdu: İlk finalist Arjantin oldu!

Spor

Messi damga vurdu: İlk finalist Arjantin oldu!

Messi sakatlanınca hüngür hüngür ağladı
Messi sakatlanınca hüngür hüngür ağladı

Spor

Messi sakatlanınca hüngür hüngür ağladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23