Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk, Genel, Bilişim) sınavı ile 30 memur alımı yapacağını resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak adaylardan, İİBF mezuniyeti, Endüstri Mühendisliği mezuniyeti ya da İşletme Mühendisliği mezuniyet şartını yerine getirmesi isteniyor. Rekabet Kurumu personel alımına başvuru yapacak adaylar diğer şartların ne olduğunu da ayrıca araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Rekabet Kurumu personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar 29 Mart ve 9 Nisan tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor.

Rekabet Kurumu personel alım şartları nelerdir?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarı da belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

3) Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

5) Son başvuru tarihi itibariyle 2019 - 2020 Kamu Personel Seçme Sınavından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmaları gerekmektedir. 5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.