Regaip Kandili'nde ne yapılır? Ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Üç aylara girdiğimiz şu günlerde mübarek günlerin ilki Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Kandil günleri; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en önemli göstergelerinden biridir.

Regaip Kandili, Miraç, Berat ve Mevlid kandili ve dini bayramlar Müslümanların önem verdiği konulardan biri. İslam dinine mensup kişiler, evlerinde yaptıkları yiyecekleri kandile komşularıyla paylaşabilir. Böylelikle hem ilişkiler güçlenmiş olur hem de maddi durumu iyi olmayanların durumuna bir nebze olsun çare olunur.

Regaip kandili'nde ne dağıtılır?

İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın sakıncası yoktur. Paylaşmak zorda olan kişilere destek olmak İslam dini açısından önemlidir.

Kandillerde evde pişirip dağıtabilecek birçok şey vardır. Yapılan yiyeceğin önemi yoktur. Amaç paylaşmak, destek olmak ve ilişkilerin güçlenmesidir.

Kandilde şunlar yapılıp dağıtılabilir:

Kandil simidi

Un helvası

İrmik helvası

Lokma tatlısı

Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Kandil günlerinde ya da başka günler zor durumda olan kişilere yardım etmek sevaptır. Amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtabilirsiniz.