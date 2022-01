Pek çok kişi ocak ayıyla birlikte Regaip Kandilinin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, Regaip Kandili ne zaman ayın kaçına denk geliyor?

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili ibadetleri nelerdir?

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan’ın ne zaman başlayacağı, Regaip kandilinin ne zamana denk geleceği merak ediliyor. Üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Regaip kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek?

Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022

Regaib kandili 3 Şubat 2022

Miraç kandili 27 Şubat 2022

Berat kandili 17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022

Aşure günü 8 Ağustos 2022

Mevlid kandili 7 Ekim 2022

Regaip kandilinde yapılacak ibadetler

1. Öncelikle Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur’an okuyanlar dinlenmeli. Kur’an ziyafetleri verilmelidir.

2. Peygamberimiz ( sav) Efendimize çokça salat ü selamlar getirilmeli. O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olabilme şuuru tazelenmelidir. Sünnetleri ihya edilmelidir.

3. Aile bireyleriyle birlikte bu gecenin mana ve ehemmiyeti hakkında sohbetler edilmelidir.

4. Allah rızası için namaz kılarak, Kaza namazı, nafile namazlar kılınmalı, Kandil gecesi, özü itibariyle ibadetle ve ibadet şuuru ile geçirilmelidir.

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapılarak, Geçmişin muhasebesi ve murakabesi yapılmalı, geleceğin plan ve programı çizilmelidir.

6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek, bol bol tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak ettiğimiz bu kandil gecesini son fırsatımız bilerek nedametle çok iyi geçirmeliyiz.

7. Tefekkürde bulunulmalı. “Ben kimim, nerden geldim, nereye gidiyorum, Yüce Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girilmeli.

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek, diğer mü’min kardeşlerimize de dualar etmeliyiz.

9. Yoksul, kimsesiz, öksüz yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilerek, sevgi, şefkat, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli, sevindirilmelidirler.

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek, hayır dualarını almalıyız.

11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, bu geceyi değerlendirebiliriz. Gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmelidir. Dargınlıklarımızı gidermeliyiz.

12. Mü’minlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.

13. Üzerimize hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmelidir.

14. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

15. Bu Kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.

16. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın, büyüklerimizin ve bizleri okutan hocalarımızın kabirleri ziyaret edilmeli, aziz ruhları için Yasin ve Mülk süreleri okunup hediye edilmelidir.

17. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevi iklimlerinde Hakk’a niyazda bulunulmalıdır.

18. Hayatta olan manevi büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın, arkadaşlarımızın kandilleri bizzat gidilerek tebrik edilmeli veya telefon, e-mail çekerek tebrik edilmeli ve duaları istenmelidir.

19. Dini toplantılar, konferanslar, panel ve sohbetler düzenlenmeli, yapılan vaaz ve nasihatler dinlenmelidir. Bu gibi faaliyetlere iştirak edilmelidir.

20. Bu Kandil gecelerinde sevdiklerimize, çoluk çocuğumuza hediye ve ikramlarda bulunmalıyız.

Regaip kandili namazı

Regaib kandilinde tespih namazı kılınması tavsiye edilir. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz