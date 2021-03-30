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Ekonomi Reformların takvimi tamamlandı
Ekonomi

Reformların takvimi tamamlandı

Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:08:00 -
Reformların takvimi tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter paylaşımında “Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Ekonomi Reformları Eylem Planı, 10 başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olarak sıralanıyor. Belirlenen takvime göre Ekonomi Reform Paketi’ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

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